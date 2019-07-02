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Добринцофф:
Эта "Убогая подделка"
Поделка, поделка дядюшки Ляо из Хуавея
В ТОПКУ!
Владелец китаефона навсегда ассоциирован.
Эдакое грязное, в трениках, сидящее на кортах, лузгающее самые дешманские семечки, словарный запас минимален, Приехало сиё чудо что-то строить и у него 100% китаефон.
Ему не важны тонкости обработки фото и неестественные цвета недоделанной с точки зрения профи камеры, как и то, что частоты могут быть перепутаны для моделей разных стран или вообще отсутствовать, но присутствовать экзотические. Кое как слепленное ПО их точно не волнует, главное хвост!
То есть базарить можно и в стакане тонул, два раза, ещё в толчке раз!
Цитата:
Добринцофф:
гос.телевидение платное и
Это налог!!! налог! разницу понимаете? И на эти налоги делают качественное тв. Не всем это нравится, но оно так работает и хорошо отлажено создание интересного и свободного кстати в мнениях тв, где не стесняются выяснять про качество политиков и их работу. Но делают это грамотно.