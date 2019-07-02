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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36142
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Убогая поделка, и фото жуткие даже на природе в солнечный ден

Эта "Убогая подделка" как ты выразился обогнала "Apple"по продажам.
У меня то же "Хуавей",обычно смарт менял через 2 года,в этот раз даже не думаю.
Кстати 2 раза тонул в красном море,работает дальше.
А ты можешь дальше переплачивать за бренд свято веря ,что в твоём смарте комплектующие от IBM :lol:
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§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
то-то слышали, но недосказали и перепутали. В Германии существует "налог на телевидение

Первый раз о том ,что в Германии гос.телевидение платное и это обязательно я прочитал здесь от "Электрона",не поверил честно говоря и спросил у немцев ,оказывается так оно и есть.
Так что я перепутал?
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§ drakon
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и спросил у немцев ,оказывается так оно и есть.

Даже если у тебя нет телевизора, а есть
автО, будеш платить этот налог. Машин без
Радио, я ещё не видел. Он ещё и Радио-
касается, это налог... :lol: :-P
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10266
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Эта "Убогая подделка"

Поделка, поделка дядюшки Ляо из Хуавея :lol:
В ТОПКУ!
:lol:
Владелец китаефона навсегда ассоциирован.
Эдакое грязное, в трениках, сидящее на кортах, лузгающее самые дешманские семечки, словарный запас минимален, Приехало сиё чудо что-то строить и у него 100% китаефон.
Ему не важны тонкости обработки фото и неестественные цвета недоделанной с точки зрения профи камеры, как и то, что частоты могут быть перепутаны для моделей разных стран или вообще отсутствовать, но присутствовать экзотические. Кое как слепленное ПО их точно не волнует, главное хвост!
То есть базарить можно и в стакане тонул, два раза, ещё в толчке раз! :lol:


Цитата:
Добринцофф:
гос.телевидение платное и

Это налог!!! :lol: :lol: :lol: налог! разницу понимаете? И на эти налоги делают качественное тв. Не всем это нравится, но оно так работает и хорошо отлажено создание интересного и свободного кстати в мнениях тв, где не стесняются выяснять про качество политиков и их работу. Но делают это грамотно.
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10266
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно было решить задачу передачи сигнала из глухого таёжного леса. Оборудование стояло буквально в окружении 24-28 метров вековых елей. До поляны, скорее даже просвета в деревьях 215 метров. Там сосны такие же высокие, только в два раза толщина стволов больше. Замодулировали сигнал на ПЧ 950 МГц и бросили итальянским коаксиальным кабелем CAVEL на передающую голову с тарелкой через 215 метров! По тех характеристикам можно до 100 метров. Измеряем на конце кабеля, всё хорошо! Затухание терпимое, искажений нет. Решили даже уплотнить. Работает. Питание проходит не падает. Качественный кабель, хорошая медь, идеальное волновое сопротивление по всей бухте, прибор измеряет параметры в точности. Ещё нужно заметить за разумную цену и вес этого кабеля в разы отличался от магистралки, что тащить и вешать намного приятнее.

Теперь что бы было из китаёзного кабеля. Такие иногда приносили посмотреть с базаров, магазинчиков или из разных мест где меняли его на качественный по знакомству и потом изучали этот шлак.
Жила не из меди, а из дерьма, покрытое тонким слоем желтого сплава железо, скорее имитирующее медь, оплетка как три одинокие волосины у лысого, сплавы железа,
фольга из дерьма, ничего не склеено. оболочка низкокачественная и разрушается на солнце.
Волновое сопротивление непредсказуемо и меняется по бухте в широких пределах! Результат гарантированно был бы нерабочий даже на 70 метров.
А учитывая еще и низкое качество оболочки и оплетки даже и на коротком надежности никакой.
А ещё было ММДС пропало на одной общаге в начале двухтысячных, попросили посмотреть, так там китаёзный кабель просто раздуло воздухом и за 15 метров с мачты до усилителя сигнал пропал. :lol:
Тьфу на этих нихао! Бракоделы, воры и поддельщики. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 13:58]
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§ Обликоморале
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ему не важны тонкости обработки фото и неестественные цвета недоделанной с точки зрения профи камеры

Я вот не пойму, а зачем для смартфона супер-пуперская камера. Это же не фотоаппарат. :lol:
Смартфон – это устройство связи, которое отличается функциональностью и по внешнему виду напоминает КПК или обычный мобильный телефон.Или?))
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§ Vital
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7752
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Не А, ты не прав. Смартфон это не игрушка, это счастье))) ребёнок на его день рождения пальцем показал, вот он. Все:))) а папа теперь ещё сильней работает, а вдруг он завтра че по круче запросит.))) капец. :lol:
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§ Victor Yang
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11665
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Смартфон – это устройство связи, которое отличается функциональностью и по внешнему виду напоминает КПК или обычный мобильный телефон.Или?))

Ну что-ты что-ты! Это повод для гордости у уехвших в Маааааскву колхоманов! Это снобы, которые считают, что если ты не в Маааскве или пригороде - ты неудачник, если у тебя телефон не с откушенным яблоком - ты неудачник. Мышление блондинки с IQ 40 и ниже, которая забыла уже откуда приехала, чем довольствовалась в своё время и которая стесняется своих не таких стильных и продвинутых родителей. Не стоит на таких внимание обращать.

[Исправлено: Victor Yang, 03.07.2019 - 17:43]
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§ Vital
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7752
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Загнул. Ты)))
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10266
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для долго валявшихся в пачке. :-)
Коммуникатор некоторое время уже (если что по секрету) :-) средство общения в соцсетях в том числе с фото и видео, это среда обитания, информация, навигация по мегаполисам и дорогам, проездной в метро и транспорте, это приложения в том числе и выбора еды и такси и билетов и смартфон в динамичном мире отодвинул назад монитор компьютера, он всегда под рукой и с ним образованный человек проводит половину своей жизни.
Если конечно это не дикарь путающий буквы на табличках, с IQ стадного животного, заглядывающий в восьмиядерное устройство чтоб посмотреть время и позвонить другому подобному дикарю, как по проводному телефону.

Обычно такие ещё в телевизор пялятся жуя макароны!
И между мухобойкой и смартфоном в выборе бы сильно задумались.
Мухи они же важнее!
Манагеры в костанйских маркетах, наподобие тех которые зарезали друг друга из-за маркетинга ещё не знают, что воспитанным культурой красного пустыря имени акимата стоит только предложить выбор Телевизор в комплекте с мухобойкой, то им вообще никакой смартфон не будет нужен!

Когда интернет по их просьбе окончательно запретят, по вечерам они будут ходить к друг другу в гости с мухобойками смотреть телевизор и в рекламной паузе дружно осуждать эти всякие смартфоны мартфоны!
:lol: :lol: :lol: :lol:
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10266
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Я вот не пойму, а зачем для смартфона супер-пуперская камера. Это же не фотоаппарат. :lol:


Посмотрите соколько сэлфи делает школота?
Вы в состоянии себе представить, что они должны таскать с собой зеркалку и делать ей всё то, что они вытворяют с камерой коммуникатора?

Ко всему прочему хороший камерфон, не китаёза убогая, в большинстве случаев делает лучше, фото благодаря всё более интеллектуальным процессорам чем средняя зеркалка, не говоря уже о ракурсах зеркальным малодоступным.

Исключительно для телевизорных олдфагов! :-)
Это сэлфи :-) :

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§ Yorik
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.07.19 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видать печально все в Дубине, коль видный специалист днями напролет опусы трудноперевариваемые выдает...
Так что с названием чудо-аппарата, в котором ничего китайского нет? Молчишь? Ну-ну.
Цитата:
Victor Yang:
уехвших в Маааааскву колхоманов!

Что интересно и показательно - эту деградацию можно наглядно увидеть в рамках местного НГ-шного форума на примере некоторых персонажей :-)
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* alex_60
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да не, норм. Несет как обычно.
ничего нового.
Тайга и дежурство при синхрофазотроне
Влияют на организм.
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10266
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik: коль видный специалист днями напролет опусы трудноперевариваемые выдает... Так что с названием чудо-аппарата, в котором ничего китайского нет? Молчишь? Ну-ну.
Какой такой Коль? :lol: чудо-аппарата! :lol: :lol:
Вот до чего китайские телевизоры с китайскими китаефонами доводят! Я бы их избирательного права лишил сразу по предъявлению китаефона. А отелевизоренных даже соседей по площадке! :lol:
Если у хомо сапиенса идущего вниз по лестнице эволюции сразу и китаефон и в телевизор пялится - вот тут засада. Что с ним делать. Существо с одной стороны уже явно неразумное! И бросать на произвол судьбы вроде нельзя!
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* alex_60
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Что интересно и показательно - эту деградацию можно наглядно увидеть в рамках местного НГ-шного форума на примере некоторых персонажей


Не в бровь а вглаз.
Более деликатно, но есть у них у всех.
Почти.
У двоих нет. По моему.
Ну кто более менее здесь бывает.
Один в г, второй в м.
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