Серый волк В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ #49





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10266

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:49 Нужно было решить задачу передачи сигнала из глухого таёжного леса. Оборудование стояло буквально в окружении 24-28 метров вековых елей. До поляны, скорее даже просвета в деревьях 215 метров. Там сосны такие же высокие, только в два раза толщина стволов больше. Замодулировали сигнал на ПЧ 950 МГц и бросили итальянским коаксиальным кабелем CAVEL на передающую голову с тарелкой через 215 метров! По тех характеристикам можно до 100 метров. Измеряем на конце кабеля, всё хорошо! Затухание терпимое, искажений нет. Решили даже уплотнить. Работает. Питание проходит не падает. Качественный кабель, хорошая медь, идеальное волновое сопротивление по всей бухте, прибор измеряет параметры в точности. Ещё нужно заметить за разумную цену и вес этого кабеля в разы отличался от магистралки, что тащить и вешать намного приятнее.



Теперь что бы было из китаёзного кабеля. Такие иногда приносили посмотреть с базаров, магазинчиков или из разных мест где меняли его на качественный по знакомству и потом изучали этот шлак.

Жила не из меди, а из дерьма, покрытое тонким слоем желтого сплава железо, скорее имитирующее медь, оплетка как три одинокие волосины у лысого, сплавы железа,

фольга из дерьма, ничего не склеено. оболочка низкокачественная и разрушается на солнце.

Волновое сопротивление непредсказуемо и меняется по бухте в широких пределах! Результат гарантированно был бы нерабочий даже на 70 метров.

А учитывая еще и низкое качество оболочки и оплетки даже и на коротком надежности никакой.

А ещё было ММДС пропало на одной общаге в начале двухтысячных, попросили посмотреть, так там китаёзный кабель просто раздуло воздухом и за 15 метров с мачты до усилителя сигнал пропал.

Тьфу на этих нихао! Бракоделы, воры и поддельщики.



[Исправлено: Серый волк, 03.07.2019 - 13:58]