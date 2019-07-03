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§ NG.kz
Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в субботу, 6 июля
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36142
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только мяса завезут больше 17 тонн. А также на продажу выставят 13 тонн муки, 7 тонн различных круп, 13 тонн сахара, 7,5 тонн картошки и 144 000 яиц. Ярмарка пройдёт в Сити-центре, начало - в 9 часов утра. Рекомендуемые цены - здесь.
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§ Серый волк
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в...
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10266
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните мне, почему нужно покупать эти 17 тонн мяса с грузовика, или валявшегося на тротуарной плитке с песком, мухами немытыми руками и пылью?
Зачем?
Страшные бандосы мешают открыть любому хозяйству фирменный магазин и торговать с холодильниками с удобствами для покупателей и продавцов, с туалетами, мытыми руками, без базарщины, без грязи, без пыли и без мух?

Или может быть налоговое законодательство мешает? Так из астаны сейчас подкупают журиков по всему миру, чтоб кричали, что у нас самое удобное налоговое обременение.

Или такие негодяи чиновники всячески препятствуют и хотят чтоб с грязи продавали?

Или просто нужно создавать эту фикцию торговли для галочки?

Может быть чинушам раздать задание для галочки всем фирменные магазины в удобных местах создать?

Ну конечно контролировать чтоб они от усердия всё ими не застроили, так чтоб пройти невозможно.

Вроде же кругом на каждом шагу все первые этажи даже абсолютных квартир жилых домов перестроены под разные аляповатые дичайшего вида забегаловки и магазинчики и никто этому не мешает?

Можете себе представить что в Вашингтоне на главной площади вблизи Белого дома или под Эйфелевой башней приехал ржавый ЗИЛ и вывалил на плитку пять тонн мяса - типа ярмарка!
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§ Yorik
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в...
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.07.19 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять 25... Хорошо, конечно мы объясним тебе (танкисту), что у для костанайцев ярмарка - единственная возможность купить МЯСО. Живут костанайцы практически от ярмарки до ярмарки, растягивают мясцо на недели и месяцы. Очереди за ним растягиваются задолго до того, как "ржавый ЗИЛ" (возят только на них) завиднеется на горизонте. А уж когда он вываливает мяско на плитку в сити-центре, прям у фонтана - что тут начинается! Смешиваются люди, кони, мухи, мясо, песок и немытые руки - но тем вкуснее же. Мясные отделы и магазины, которые есть в любом районе города, в т.ч. фермерские - никому не интересны. Ведь там нет песка, немытых рук, мясо лежит в холодильнике, мухи на него сесть не могут... Нет, не то это. Цимуса нет :lol:
Дошло, танкист? ;-)
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§ drakon
Re: Очередная сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Костанае в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Дошло, танкист? ;-)

Вы, что? ДР - дедушки,ярмарками оскорбляете!
Забыли - Праздник ведь... :-o :-o :-o
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