Обликоморале Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1219





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6164

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:22 Цитата: drakon:

Но вы в него - не входите...

А кто же 18000000 прокормить обещал.

Слова из песни не выкинешь.

Родне переводишь так это не в счет.

Я такие переводы в Германию и Польшу даже не храню.

А ты смотрю, сохранил. Шоб предъявить потом кому при случае.

Хитер брат.