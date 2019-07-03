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Страница 82 из 82«1...808182
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.19 - 07:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне такие просьбы, даже в личку - пишут.

Ну и что помог кому? :lol:
Вот и не "СВИСТИТЕ", словами Лилии скажу. :lol: :lol: :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
попал аким.

Да, Алекс, точно. Попался Аким

Попросил бы меня, выслал бы
сотню - ему. Так что - не стесняйся...
:lol: :-o :oops: :-P

[Исправлено: drakon, 03.07.2019 - 11:30]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну и что помог кому? :lol:

Стараюсь. По возможности. Сотню-другую,

отправить. Есть у меня свой список.
Но вы в него - не входите... :lol: :oops:
Через Вестерн Юнион - отправляю... :-P :-x
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6164
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.19 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Но вы в него - не входите...

А кто же 18000000 прокормить обещал.
Слова из песни не выкинешь.
Родне переводишь так это не в счет.
Я такие переводы в Германию и Польшу даже не храню.
А ты смотрю, сохранил. Шоб предъявить потом кому при случае.
Хитер брат. :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я такие переводы в Германию и Польшу даже не храню.

Ах вот, кто Экономику Германии - Спасает.
Товарищи ОМ и этот Анатолий Сальник.
Я я то думаю... :-o 8-)
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