/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36140
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
Читать новость

§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Убогая поделка, и фото жуткие даже на природе в солнечный ден

Эта "Убогая подделка" как ты выразился обогнала "Apple"по продажам.
У меня то же "Хуавей",обычно смарт менял через 2 года,в этот раз даже не думаю.
Кстати 2 раза тонул в красном море,работает дальше.
А ты можешь дальше переплачивать за бренд свято веря ,что в твоём смарте комплектующие от IBM :lol:
Профайл

§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
то-то слышали, но недосказали и перепутали. В Германии существует "налог на телевидение

Первый раз о том ,что в Германии гос.телевидение платное и это обязательно я прочитал здесь от "Электрона",не поверил честно говоря и спросил у немцев ,оказывается так оно и есть.
Так что я перепутал?
Профайл

* drakon
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
и спросил у немцев ,оказывается так оно и есть.

Даже если у тебя нет телевизора, а есть
автО, будеш платить этот налог. Машин без
Радио, я ещё не видел. Он ещё и Радио-
касается, это налог... :lol: :-P
Профайл

§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10261
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Эта "Убогая подделка"

Поделка, поделка дядюшки Ляо из Хуавея :lol:
В ТОПКУ!
:lol:
Владелец китаефона навсегда ассоциирован.
Эдакое грязное, в трениках, сидящее на кортах, лузгающее самые дешманские семечки, словарный запас минимален, Приехало сиё чудо что-то строить и у него 100% китаефон.
Ему не важны тонкости обработки фото и неестественные цвета недоделанной с точки зрения профи камеры, как и то, что частоты могут быть перепутаны для моделей разных стран или вообще отсутствовать, но присутствовать экзотические. Кое как слепленное ПО их точно не волнует, главное хвост!
То есть базарить можно и в стакане тонул, два раза, ещё в толчке раз! :lol:


Цитата:
Добринцофф:
гос.телевидение платное и

Это налог!!! :lol: :lol: :lol: налог! разницу понимаете? И на эти налоги делают качественное тв. Не всем это нравится, но оно так работает и хорошо отлажено создание интересного и свободного кстати в мнениях тв, где не стесняются выяснять про качество политиков и их работу. Но делают это грамотно.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 44, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 44
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 149
Пользователей: 3
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх