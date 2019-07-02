Серый волк В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ #48





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10261

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:29 Цитата: Добринцофф:

Эта "Убогая подделка"

Поделка, поделка дядюшки Ляо из Хуавея

В ТОПКУ!



Владелец китаефона навсегда ассоциирован.

Эдакое грязное, в трениках, сидящее на кортах, лузгающее самые дешманские семечки, словарный запас минимален, Приехало сиё чудо что-то строить и у него 100% китаефон.

Ему не важны тонкости обработки фото и неестественные цвета недоделанной с точки зрения профи камеры, как и то, что частоты могут быть перепутаны для моделей разных стран или вообще отсутствовать, но присутствовать экзотические. Кое как слепленное ПО их точно не волнует, главное хвост!

То есть базарить можно и в стакане тонул, два раза, ещё в толчке раз!





Цитата: Добринцофф:

гос.телевидение платное и

Это налог!!! налог! разницу понимаете? И на эти налоги делают качественное тв. Не всем это нравится, но оно так работает и хорошо отлажено создание интересного и свободного кстати в мнениях тв, где не стесняются выяснять про качество политиков и их работу. Но делают это грамотно.