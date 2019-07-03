Серый волк Re: По подозрению в получении взятки задержан аким... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10261

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:04 Цитата: Елена Элерт: Антикорупционщики молодцы свой хлеб с маслом отрабатывают



Одно только очень странно. Вчера такой скандал школьный, школу выгоняют из центра, наврали до кучи родаки столичным журикам, что вообще единственную на казахском закрывают.

Дошло до президента.

И тут с утра этот перец из Аулиеколя решил прославиться на взятке за школу.

Здорово, да?

Типа какой кипеш знатный!

За взятку со школы самое время, надо брать!

тОчНо прославлюсь!



Или там такая хорошая система, что в кого из чиновников не плюнь все коррупционеры и все коррупцией с школами завязаны! Или срочно прямо с утра искали кого бы козлом отпущения по школам срочно для отчетности?