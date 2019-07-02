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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36140
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10261
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Как то один бывший премногоуважаемый позволил себе высказывание, что никто тут из форумчан телик починить не сможет. А я с каждым разом убеждаюсь, что он был неправ, мягко выражаясь :-)
Труп телевизора давно пора вынести из телевизорного угла-мавзолея в квартире и закопать. Покойникам место на кладбище.
Как раз удобный повод не покупать бомж приставки и покинуть ряды телевизорозависимых маргиналов. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 02.07.2019 - 23:29]
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Я покинул эти ряды 8 лет назад. Телевизор с hdma вполне успешно использую в качестве 42" моника, выкидывать не планирую :-)
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§ Обликоморале
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фига себе как возбудились те, кто ТВ ваще не смотрит. :lol:
Может стоит начать вновь смотреть?
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§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В цивилизованных странах гражданам чаще всего обеспечивают право получать сигнал в разных форматах, а не создавать им проблемы.

Ага,я знаю.Например в Германии право получать сигнал государственных каналов обеспечивают за счёт граждан,то есть платная подписка на немецкий хабар у них обязательна.У нас по крайней мере такого нет.
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§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6584
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Даже если это кое как начнет работать, а убогая дистанционка будет задумчиво переключать каналы, тюнер кое как сможет принять не все частоты, то от убогого меню и никакой надежности этой поделки вы никуда не денетесь, если конечно не сгорите в пожаре, то купите ещё две.

Какую мрачную картину ты нарисовал.Я тебя огорчу наверно если открою глаза на то что и это сообщение ты отсылал с смартфона или компьютера в котором обязательно есть комплектующие из китая,всё делают в Китае именитые бренды то-же.Цитата:
Серый волк:
А кто даст гарантию на купленное в ларьках базара?

Ну так любая гарантия прежде всего за счёт покупателя.
Если аналогичный аппарат будет стоить не 4000, а 8000 но с гарантией тебе легче станет?
Я так морозильный ларь очень известного российского производителя покупал в Кустанае,мне назвали два ценника с гарантией и без,с гарантией было ровно дороже на цену компрессора,а больше там и ломаться нечему.Естественно я выбрал без гарантии,если сломается то компрессор я куплю,если нет то сэкономлю 25000.Гарантия давалась на год,прошло лет 7-8 наверно ,пока работает.
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* drakon
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Фига себе как возбудились те, кто ТВ ваще не смотрит. :lol:

Я о том же... :lol: :oops:
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§ Vital
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7749
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я смотрю тв. Обычно рен тв, про инопланетян, пирамиды всякие и т. д:)))
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 918
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Дикари, маргиналы некоторых сортов, люди в глубоких стадиях деменции с выраженным слабоумием, лица категории БОМЖ во время нахождения в приютах, носители портянок в строго отведенное время на 30 минут. Прочие асоциальные личности и гастарбайтеры.

Граждане с ограниченным семейным бюджетом, которые по каким-либо причинам не могут позволить себе установку спутниковой тарелки или получать доступ к сети интернет, но хотят быть в курсе событий в стране и мире, ну и фильм посмотреть пару раз в неделю или концерт какой-нибудь.
Мне показалось, у вас на клавиатуре вертелось слово "нищеброды", но вы его "постеснялись" или забыли добавить.

Цитата:
Серый волк:
которые не в состоянии правильно поставить антенну в месте необходимой для стабильной работы напряженности поля


Цитата:
Серый волк:
широко и часто видимый вариант не в состоянии правильно выбрать антенну, или кабель, или ставят антенну задом наперёд.


Да-да, а ещё многие дом свой не могут переставить в зону уверенного приёма - эти вообще отбитые на всю голову рукожопы, совсем не представляют, что такое уровень сигнала. Поставил антенну "в месте с необходимой напряжённостью поля" и дом к ней перетащил, километров этак на 5-10 - всего делов-то!

Цитата:
Серый волк:
хорошо замечено

8-) :lol: :-o
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10261
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
.Я тебя огорчу наверно если открою глаза на то что и это сообщение ты отсылал с смартфона или компьютера в котором обязательно есть комплектующие из китая,всё делают в Китае именитые бренды то-же.Цитата:

Типовое мнение обывателя. Я прекрасно зная качество китайских комплектующих никогда не буду использовать их поделки и изделия их содержащие в таком важном для повседневной жизни механизме как смартфон. Более того, могу вам точно сказать что в крупных дата центрах мира, от 2МВт потребляющих и до десятков и имеющих тысячи стоек с оборудованием никогда ничего китайского не используется. Вообще ничего и никак. Там работает профессиональное оборудование c логотипами IBM DELL SAN Террадата и некоторые другие вам маловероятно, что известные, но способные работать 24 часа 365 дней в году в количестве тысяч экземпляров и без отказов даже единичных.
Если бы эти тысячи стоек были напиханы китайским хламом уровня их даже лучших материнских плат (а не убожественных поделок), то системщики не вылезали бы круглосуточно с замен. и в целом эти центры не смогли бы функционировать а вы пользоваться Гуглом или Амазоном. Для обывателя 3% снесенного по гарантии компьютерного железа редкая личная проблема, для крупного дата центра даже 0,1% из сотен тысяч единиц оборудования уже ощутимая неприемлемая нагрузка и снижение надежности. Именно по этой причине китайское там не используется ибо НЕНАДЕЖНО.
Обычно обыватели начинают приводить пример "вот был у меня китаефон..." Ф топку.
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§ Vital
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7749
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
У меня хуавей китайский. Не как не могу нарадоваться.))) хорошая штука. Фотки. Безотказный даже в дождь когда мокрый. Я не жалею. США вот вроде собирается снять санкции с этой фирмы.
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10261
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Ага,я знаю.Например в Германии право получать сигнал государственных каналов обеспечивают за счёт граждан,то есть платная подписка на немецкий хабар у них обязательна.У нас по крайней мере такого нет.

Что-то слышали, но недосказали и перепутали. :lol:
В Германии существует "налог на телевидение в Германии ARD-ZDF" С 2013г. Правила изменились и его платят все домохозяйства. Освобождены только инвалиды и социальные учреждения. 17,50Евро по 4 евро с хвостиком на нужды ZDF и ARD каждому :-) 8 на нужды АРД земель 0,5 На нужды радио 0,3 на нужды тв земель
За эти деньги немцы получают три качественных полностью государственных телеканала, на которых существует мощное телепроизводство. das Erste - это первый, сокращенно он как раз ARD второй ZDF.
Эти каналы финансируются из этих налогов и по этой причине с 20 часов там не должно быть рекламы,(в другое время строго нормируется и не раздражает) жители уже оплатили их существование, а наличие в программе мощных образовательных, развлекательных и политических передач четко регулируется государством за эти налоги.
Там кстати открытая политика и врать на ТВ и накладывать на уши телезрителям макаронные изделия не принято и абсолютно неприемлемо!

Существует ещё и несколько частных каналов с 1984 года, детский и прочие уже сами зарабатывающие.

Рейтинг доверия к тв в Германии один из самых высоких. Вы не врете на тв - население вам доверяет.

Прямая противоположность грязным режимчикам, где население по мере образования и прозрения не доверяет вообще тому, что выливается из телевизора.

Цифровое вещание кстати вводили более цивилизованно. Избегая ударов по населению долго дожидались и топили атмосферу аналоговым сигналом пока 99% медленно не обновило парк приемных устройств. В разных землях разные немного сроки завершения вещания в 2019, чтоб не вызывать волну спроса на приставки и тв у последних сидельцев на аналоге. Приставка там стоит как и в России от 17 евро, но качество начальных цен понятно намного выше, ибо поток дерьма из кетая не продают, без гарантии и сертификации путь электронного дерьма и подделок там закрыт.
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10261
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
У меня хуавей китайский. Не как не могу нарадоваться.))) хорошая штука. Фотки. Безотказный даже в дождь когда мокрый. Я не жалею. США вот вроде собирается снять санкции с этой фирмы.

Убогая поделка, и фото жуткие даже на природе в солнечный день, особенно при некотрых оттенках зелени в кадре. Частоты смотрели сколько и каких использует это куитайсо... :-P
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10261
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы: Граждане с ограниченным семейным бюджетом, которые по ка
Могут быть образованными гражданами, с качественной социальной позицией и которым это отсталое убогое тв абсолютно не нужно, ибо там нет ничего для них приемлемого ни с какой точки их зрения, культуры и потребностей.

Вы путаете, ну примерно как теплое с мягким :lol:
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§ Yorik
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 631
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 03.07.19 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
ряды телевизорозависимых маргиналов.

Работы тебе много еще в РФ, судя по новостям - в этих "рядах" больше половины россиян:
Lenta.ru

Цитата:
грязным режимчикам
тут согласен, в РФ скатились конечно ниже плинтуса...
РФ, кстати, в этом году полностью откажется от аналогового ТВ с переходом на "цифру". Делается все по сути точно так же, как и в КЗ: кто-то сам покупает приставки, кому-то положены компенсации. Волонтеры даже работают.
Цитата:
Серый волк:
механизме как смартфон

Скромно утаил название. Что за "изделие", в котором нет ничего китайского, название у него есть?
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2134
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Там работает профессиональное оборудование c логотипами IBM

Цитата:
Серый волк:
а вы пользоваться Гуглом или Амазоном.

Эууу. Полегче на поворотах, коллега. :lol: А как же скандально известные китайские мат.платы supermicro в серверах именитых брендов и всяких амазонах? ;-) :lol:
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