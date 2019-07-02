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Серый волк:
Дикари, маргиналы некоторых сортов, люди в глубоких стадиях деменции с выраженным слабоумием, лица категории БОМЖ во время нахождения в приютах, носители портянок в строго отведенное время на 30 минут. Прочие асоциальные личности и гастарбайтеры.
Граждане с ограниченным семейным бюджетом, которые по каким-либо причинам не могут позволить себе установку спутниковой тарелки или получать доступ к сети интернет, но хотят быть в курсе событий в стране и мире, ну и фильм посмотреть пару раз в неделю или концерт какой-нибудь.
Мне показалось, у вас на клавиатуре вертелось слово "нищеброды", но вы его "постеснялись" или забыли добавить.
Цитата:
Серый волк:
которые не в состоянии правильно поставить антенну в месте необходимой для стабильной работы напряженности поля
Цитата:
Серый волк:
широко и часто видимый вариант не в состоянии правильно выбрать антенну, или кабель, или ставят антенну задом наперёд.
Да-да, а ещё многие дом свой не могут переставить в зону уверенного приёма - эти вообще отбитые на всю голову рукожопы, совсем не представляют, что такое уровень сигнала. Поставил антенну "в месте с необходимой напряжённостью поля" и дом к ней перетащил, километров этак на 5-10 - всего делов-то!
Цитата:
Серый волк:
хорошо замечено