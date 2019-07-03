drakon Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1218





(Полноправные пользователи) Сообщений: 16686

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:44 Цитата: Обликоморале:

Ну и что помог кому? Ну и что помог кому?

Стараюсь. По возможности. Сотню-другую,



отправить. Есть у меня свой список.

Но вы в него - не входите...

Через Вестерн Юнион - отправляю...