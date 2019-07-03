alex_60 Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3796

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:33 Президент попал в неловкую ситуацию.

не проверив(не сам лично понятно),

на всю страну заявил что в Костанае проблема с единственной школой

с казахским языком. которая оказалась далеко не единственной.

и проблемы как оказалось уже нет.

и как он будет из этой ситуации выходить?

интересно.

как сказал аким города,кое-кто распостраняет фейки.

///- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию, - особо отметил Ахметов.///



[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 13:43]