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§ NG.kz
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36140
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня на специальном брифинге сообщал аким Костаная Кайрат Ахметов. Сегодня сообщения о закрытии школы была опубликована на ряде республиканских интернет-ресурсов.
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* Victor Yang
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11662
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.07.19 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 в центре. Это решение окончательное и пересмотру не подлежит.

А если её проверить пожарным и СЭС? Все площади и проходы соответствуют нормативам?
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* alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3796
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент попал в неловкую ситуацию.
не проверив(не сам лично понятно),
на всю страну заявил что в Костанае проблема с единственной школой
с казахским языком. которая оказалась далеко не единственной.
и проблемы как оказалось уже нет.
и как он будет из этой ситуации выходить?
интересно.
как сказал аким города,кое-кто распостраняет фейки.
///- Будем решать вопрос о подаче иска на тех, кто распространил фейковую информацию, - особо отметил Ахметов.///

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 13:43]
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§ Vital
Re: Информация о закрытии единственной казахской школы в...
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7749
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всего в Костанае 6 школ с казахским языком обучения и 10 школ со смешанным языком обучения

Эту инфу без полезно объяснять людям которые подняли всю эту истерику по поводу казахский школ. Они как правило не видят дальше своего носа.
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* alex_60
Информация о закрытии единственной казахской школы в Костанае - фейк
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3796
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Когда-то школу № 12 строили, как казахскую,
пусть ее нам отдадут, она тоже в центре!///

конечная цель была озвучена ранее.
продолжение еще будет похоже.
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