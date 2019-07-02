Цитата: Добринцофф: Ага,я знаю.Например в Германии право получать сигнал государственных каналов обеспечивают за счёт граждан,то есть платная подписка на немецкий хабар у них обязательна.У нас по крайней мере такого нет.

Что-то слышали, но недосказали и перепутали.

В Германии существует "налог на телевидение в Германии ARD-ZDF" С 2013г. Правила изменились и его платят все домохозяйства. Освобождены только инвалиды и социальные учреждения. 17,50Евро по 4 евро с хвостиком на нужды ZDF и ARD каждому 8 на нужды АРД земель 0,5 На нужды радио 0,3 на нужды тв земель

За эти деньги немцы получают три качественных полностью государственных телеканала, на которых существует мощное телепроизводство. das Erste - это первый, сокращенно он как раз ARD второй ZDF.

Эти каналы финансируются из этих налогов и по этой причине с 20 часов там не должно быть рекламы,(в другое время строго нормируется и не раздражает) жители уже оплатили их существование, а наличие в программе мощных образовательных, развлекательных и политических передач четко регулируется государством за эти налоги.

Там кстати открытая политика и врать на ТВ и накладывать на уши телезрителям макаронные изделия не принято и абсолютно неприемлемо!



Существует ещё и несколько частных каналов с 1984 года, детский и прочие уже сами зарабатывающие.



Рейтинг доверия к тв в Германии один из самых высоких. Вы не врете на тв - население вам доверяет.



Прямая противоположность грязным режимчикам, где население по мере образования и прозрения не доверяет вообще тому, что выливается из телевизора.



Цифровое вещание кстати вводили более цивилизованно. Избегая ударов по населению долго дожидались и топили атмосферу аналоговым сигналом пока 99% медленно не обновило парк приемных устройств. В разных землях разные немного сроки завершения вещания в 2019, чтоб не вызывать волну спроса на приставки и тв у последних сидельцев на аналоге. Приставка там стоит как и в России от 17 евро, но качество начальных цен понятно намного выше, ибо поток дерьма из кетая не продают, без гарантии и сертификации путь электронного дерьма и подделок там закрыт.