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§ NG.kz
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36140
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асхат Кисиков, назначенный на должность акима в ноябре 2019 года, а до того работавший заместителем акима Аулиекольского района, по неофициальным данным, подозревается в получении взятки.
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* yudjin
По подозрению в получении взятки задержан аким Аулиекольского района
yudjin


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Сообщений: 5974
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первый из команды... пошел!
Интересно, после суда состоится ли показная ответственность его непосредственного руководителя- акима области согласно поправкам в законодательство о госслужбе?
Читаем:
Дисциплинарная ответственность подразумевает наказание от вынесения оценки о неполном служебном соответствии, до освобождения от занимаемой должности, в зависимости от степени виновности непосредственно этого руководителя.

[Исправлено: yudjin, 03.07.2019 - 13:32]
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§ Fasd
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Fasd


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Сообщений: 22
Регистрация: 03.12.18
Отправлено: 03.07.19 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скажите а его что заочно назначили в ноябре этого года на должность акима. Просто если помнится сейчас июль 2019 год.
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§ Maksim Glushko
Re: По подозрению в получении взятки задержан аким...
Maksim Glushko


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Сообщений: 14
Регистрация: 25.06.19
Отправлено: 03.07.19 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там вроде както по другому, отвественность несет непосредственный руководитель государственного учреждения, то есть единого гос органа
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