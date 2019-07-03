Цитата: alex_60:

Ученикам 0-го класса приходится посещать русскую школу, она находится напротив казахской. Классы из-за их нехватки тоже арендуют в русских школах.//

Цитата: yudjin:

А это просто страшно комментировать... текст прям пропитан злостью... не хватает пренебрежительного "там русский дух..." Во-первых, у нас НЕТ русских школ.



В части касающейся 0 класса, возможно имеется ввиду, что родители из-за отсутствия учебного заведения обучающего на казахском языке, отдают детей в заведения обучающие на русском языке. Сам в такой ситуации по посещению детского сада был, о чём отмечал в 2015 году, цитирую:



Дочка родилась в 2001 году, детских садов на казахском языке воспитания в районе котором мы проживали было недостаточно, пришлось отдать в садик на русском языке воспитания. В дальнейшем до 7 класса училась в 10 школе на казахском языке обучения, как раз указанная школа была введена в эксплуатацию.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=23068&forumid=1&viewmode=flat&sortorder=1