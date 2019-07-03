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§ NG.kz
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все проблемы министр образования Асхат Аймагамбетов и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов должны решить до начала учебного года. Обращение к ним президент Касым-Жомарт Токаев опубликовал в своем Twitter.
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* alex_60
Токаев поручил решить проблемы казахской начальной школы в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3792
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
непонятно.
тут про 24/А.
а тенгри пишет про
///По данным СМИ, родители пожаловались на плохое состояние единственной казахской школы в Костанае - гимназии № 24 имени Сырбая Мауленова.///
вроде как кое-кого подставили.

[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 11:56]
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