Цитата: Victor Yang:

Вот интересно - как докладывают президенту, что у него неверная картина получается?



а что интересно с ней не так? в местных сми ни звука.

неужели хотят на клуб Строитель переехать в бывший колледж?

а вот новость тоже "неожиданная","невероятная" прям таки.

тоже связанная со школой.

///Задержан аким Аулиекольского района Костанайской области Асхат Кисиков

40-летнего акима подозревают в получении взятки. Дело якобы связано со строительством Аманкаракайской средней школы///



строить и ремонтировать школы - опасная затея в кз.



[Исправлено: alex_60, 03.07.2019 - 11:42]