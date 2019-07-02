Цитата: Серый волк:

Даже если это кое как начнет работать, а убогая дистанционка будет задумчиво переключать каналы, тюнер кое как сможет принять не все частоты, то от убогого меню и никакой надежности этой поделки вы никуда не денетесь, если конечно не сгорите в пожаре, то купите ещё две.

Какую мрачную картину ты нарисовал.Я тебя огорчу наверно если открою глаза на то что и это сообщение ты отсылал с смартфона или компьютера в котором обязательно есть комплектующие из китая,всё делают в Китае именитые бренды то-же.Цитата: Серый волк:

А кто даст гарантию на купленное в ларьках базара?

Ну так любая гарантия прежде всего за счёт покупателя.

Если аналогичный аппарат будет стоить не 4000, а 8000 но с гарантией тебе легче станет?

Я так морозильный ларь очень известного российского производителя покупал в Кустанае,мне назвали два ценника с гарантией и без,с гарантией было ровно дороже на цену компрессора,а больше там и ломаться нечему.Естественно я выбрал без гарантии,если сломается то компрессор я куплю,если нет то сэкономлю 25000.Гарантия давалась на год,прошло лет 7-8 наверно ,пока работает.