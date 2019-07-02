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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10253
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Как то один бывший премногоуважаемый позволил себе высказывание, что никто тут из форумчан телик починить не сможет. А я с каждым разом убеждаюсь, что он был неправ, мягко выражаясь :-)
Труп телевизора давно пора вынести из телевизорного угла-мавзолея в квартире и закопать. Покойникам место на кладбище.
Как раз удобный повод не покупать бомж приставки и покинуть ряды телевизорозависимых маргиналов. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 02.07.2019 - 23:29]
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2131
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Я покинул эти ряды 8 лет назад. Телевизор с hdma вполне успешно использую в качестве 42" моника, выкидывать не планирую :-)
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§ Обликоморале
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фига себе как возбудились те, кто ТВ ваще не смотрит. :lol:
Может стоит начать вновь смотреть?
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* Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6582
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
В цивилизованных странах гражданам чаще всего обеспечивают право получать сигнал в разных форматах, а не создавать им проблемы.

Ага,я знаю.Например в Германии право получать сигнал государственных каналов обеспечивают за счёт граждан,то есть платная подписка на немецкий хабар у них обязательна.У нас по крайней мере такого нет.
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* Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6582
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Даже если это кое как начнет работать, а убогая дистанционка будет задумчиво переключать каналы, тюнер кое как сможет принять не все частоты, то от убогого меню и никакой надежности этой поделки вы никуда не денетесь, если конечно не сгорите в пожаре, то купите ещё две.

Какую мрачную картину ты нарисовал.Я тебя огорчу наверно если открою глаза на то что и это сообщение ты отсылал с смартфона или компьютера в котором обязательно есть комплектующие из китая,всё делают в Китае именитые бренды то-же.Цитата:
Серый волк:
А кто даст гарантию на купленное в ларьках базара?

Ну так любая гарантия прежде всего за счёт покупателя.
Если аналогичный аппарат будет стоить не 4000, а 8000 но с гарантией тебе легче станет?
Я так морозильный ларь очень известного российского производителя покупал в Кустанае,мне назвали два ценника с гарантией и без,с гарантией было ровно дороже на цену компрессора,а больше там и ломаться нечему.Естественно я выбрал без гарантии,если сломается то компрессор я куплю,если нет то сэкономлю 25000.Гарантия давалась на год,прошло лет 7-8 наверно ,пока работает.
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* drakon
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16683
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.07.19 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Фига себе как возбудились те, кто ТВ ваще не смотрит. :lol:

Я о том же... :lol: :oops:
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§ Vital
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Vital


(Пользователи)
Сообщений: 7746
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.07.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я смотрю тв. Обычно рен тв, про инопланетян, пирамиды всякие и т. д:)))
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