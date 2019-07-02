Цитата: drakon:

Социальная ответственность - Бизнеса...

Ну это очень важная ответственность.



А если серьёзно, опять косяк. Вот как будут чувствовать себя врачи работающие в городе, некоторые может жизнь свою посвятившие, не смотря ни на что? Когда припрутся эти самые 250 челов с разных уголков и получат грубо говоря на халяву более 940 тыс. Да плюс плата за проживание на 2-3 года. Как бы к очередному оттоку грамотных специалистов, такой подход не привёл.



Условия на местах, с достойной зарплатой создавать нужно, а не привилегии "новеньким". Всё через одно место. Такие условия для сельской местности в пору, но не для города.



[Исправлено: elektron, 02.07.2019 - 19:55]