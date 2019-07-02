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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10253
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 02:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: Как то один бывший премногоуважаемый позволил себе высказывание, что никто тут из форумчан телик починить не сможет. А я с каждым разом убеждаюсь, что он был неправ, мягко выражаясь :-)
Труп телевизора давно пора вынести из телевизорного угла-мавзолея в квартире и закопать. Покойникам место на кладбище.
Как раз удобный повод не покупать бомж приставки и покинуть ряды телевизорозависимых маргиналов. :lol:

[Исправлено: Серый волк, 02.07.2019 - 23:29]
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2130
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 03:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Я покинул эти ряды 8 лет назад. Телевизор с hdma вполне успешно использую в качестве 42" моника, выкидывать не планирую :-)
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§ Обликоморале
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6162
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.07.19 - 07:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фига себе как возбудились те, кто ТВ ваще не смотрит. :lol:
Может стоит начать вновь смотреть?
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