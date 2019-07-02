Серый волк В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10253

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 02:28 Цитата: maxsaf: Как то один бывший премногоуважаемый позволил себе высказывание, что никто тут из форумчан телик починить не сможет. А я с каждым разом убеждаюсь, что он был неправ, мягко выражаясь Как то один бывший премногоуважаемый позволил себе высказывание, что никто тут из форумчан телик починить не сможет. А я с каждым разом убеждаюсь, что он был неправ, мягко выражаясь

Как раз удобный повод не покупать бомж приставки и покинуть ряды телевизорозависимых маргиналов.



[Исправлено: Серый волк, 02.07.2019 - 23:29]