Цитата: Добринцофф: Да проедьте по складской ,полно их там по 4000 даже если она года 2-3 отработает, то это норм за эти деньги. К том у времени уже может и формат какой новый придумают,опять придётся новую покупать.

1. Стандарт вещания не может обходиться без процессора в приставке. За эти деньги там будет стоять либо совсем хлам и неликвид, либо производитель должен получить субсидию, либо ставить минимально рабочий проц и экономить на всем остальном. Как правило на корпусе, на дистанционке, которую сделает совсем убогой и хлипкой и на конденсаторах, вместо которых будет впаяно китайское дерьмо.

Ещё в качестве сюрприза можно экономить на предохранителе, китайских сборщиков не волнуют возможности пожара в вашей квартире, именно в дешманских поделках, колонках, увлажнителях, и прочей подобной дребедене часть деталей блока питания просто заменено перемычками на плате, или где можно тупо не распаяно. А зачем если кое как и так заработает.



2. А кто даст гарантию на купленное в ларьках базара?



3. Даже если это кое как начнет работать, а убогая дистанционка будет задумчиво переключать каналы, тюнер кое как сможет принять не все частоты, то от убогого меню и никакой надежности этой поделки вы никуда не денетесь, если конечно не сгорите в пожаре, то купите ещё две.



Ну и наконец

4. В цивилизованных странах гражданам чаще всего обеспечивают право получать сигнал в разных форматах, а не создавать им проблемы. По этому пути пошла часть цивилизованных стран, где сильно зависят от избирателя и стараются его не злить лишний раз. В ряде стран просто организовали производство субсидируемое на достаточного качества компонентах собственных приставок внутри страны. И там это достаточно несущественная трата. Как будет при первобытно-общинных чиновниках можно было догадаться практически безошибочно. Деньги выделены, они исчезли, всё отрубили наплевав, идите ищите в ларьках по базарам хлам.