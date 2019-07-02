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Добринцофф:
Честно говоря разницы нет какое оно там аналоговое, или цифровое,я вообще не знаю кто это смотрит.
Дикари, маргиналы некоторых сортов, люди в глубоких стадиях деменции с выраженным слабоумием, лица категории БОМЖ во время нахождения в приютах, носители портянок в строго отведенное время на 30 минут. Прочие асоциальные личности и гастарбайтеры.
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Сыкымы: Шум, "снег", искажения, рассинхронизация даже на уличную антенну (почти везде).
Ещё хорошо замечено, что лучше всего разбираются в работе передатчиков на телецентрах именно те категории, которые не в состоянии правильно поставить антенну в месте необходимой для стабильной работы напряженности поля, где приёмный тракт не будет работать на грани возможностей АРУ. как широко и часто видимый вариант не в состоянии правильно выбрать антенну, или кабель, или ставят антенну задом наперёд. Именно такая категория лучше всего досконально знает как именно работают передатчики!
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Сыкымы:
Ну так а я о чём... На телецентрах уже задолбались передатчики аналоговые "лечить", да и нечем, уровень сигнала никакой...