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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ elektron
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Не идёт, ни в какое сравнение не идёт. Шум, "снег", искажения,

Ну так аналог же устарел! :lol:
Я уже и не помню, когда тут на DVB-T перешли. Но первый плоский 46" казал значительно хуже "соньки" в 72см. 8-)
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так аналог же устарел!

Ну так а я о чём... На телецентрах уже задолбались передатчики аналоговые "лечить", да и нечем, уровень сигнала никакой...
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§ elektron
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
все дела, тюнер: аналоговый + цифровой + спутниковый, ща цифру как начнут вещать - а я во всеоружии

Ну так тарелку поставь и во всеоружии опять! :lol:
Если Дарига конечно не продолжит борьбу с "серыми" тарелками ;-)
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§ Victor Yang
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11659
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.07.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Аналог устарел давно и морально, и физически, вкладываться в обновление смысла нет.

По-моему, само телевидение уже устарело. Меня тоска берёт, когда телевизор включен.
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§ Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так тарелку поставь

Стояла, уже года 2 как на ipTV перешёл :-)
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§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


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Сообщений: 6580
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Смотря какая модель... Если самая отстойная, то - да, можно и там брать, через 2 месяца милости просим на ремонт.

Покупал года два назад всем родственникам приставки для цифрового тв,тогда ещё по 5000тнг они были,работают по сей день ни одна не поломалась,сейчас то же самое по 4000 продают.
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§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6580
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Кстати, только вчера зондировал предложения в Костанае по известным магазинам электроники. Всё печально. З

Что вы искали?Приставку DVB-T2?
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§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6580
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да отключили от аналога с первого, а сообщают второго! А чем аналоговое помешало? Можно же было бы параллельно вещать...

Честно говоря разницы нет какое оно там аналоговое, или цифровое,я вообще не знаю кто это смотрит.
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что вы искали?Приставку DVB-T2?

Да.
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
работают по сей день ни одна не поломалась,сейчас то же самое

Модель можете назвать?
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10253
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Честно говоря разницы нет какое оно там аналоговое, или цифровое,я вообще не знаю кто это смотрит.

Дикари, маргиналы некоторых сортов, люди в глубоких стадиях деменции с выраженным слабоумием, лица категории БОМЖ во время нахождения в приютах, носители портянок в строго отведенное время на 30 минут. Прочие асоциальные личности и гастарбайтеры.
:lol:

Цитата:
Сыкымы: Шум, "снег", искажения, рассинхронизация даже на уличную антенну (почти везде).


Ещё хорошо замечено, что лучше всего разбираются в работе передатчиков на телецентрах именно те категории, которые не в состоянии правильно поставить антенну в месте необходимой для стабильной работы напряженности поля, где приёмный тракт не будет работать на грани возможностей АРУ. как широко и часто видимый вариант не в состоянии правильно выбрать антенну, или кабель, или ставят антенну задом наперёд. Именно такая категория лучше всего досконально знает как именно работают передатчики! :-)
:-)

Цитата:
Сыкымы:
Ну так а я о чём... На телецентрах уже задолбались передатчики аналоговые "лечить", да и нечем, уровень сигнала никакой...
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§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6580
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 01:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Модель можете назвать?

завтра сфотаю покажу
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§ Добринцофф
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6580
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 01:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что вы искали?Приставку DVB-T2?

Цитата:
Сыкымы:
Да.

Да проедьте по складской ,полно их там по 4000 даже если она года 2-3 отработает, то это норм за эти деньги.
К том у времени уже может и формат какой новый придумают,опять придётся новую покупать.
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§ maxsaf
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2129
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.07.19 - 02:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
где приёмный тракт не будет работать на грани возможностей АРУ

Как то один бывший премногоуважаемый позволил себе высказывание, что никто тут из форумчан телик починить не сможет. А я с каждым разом убеждаюсь, что он был неправ, мягко выражаясь :-)
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§ Серый волк
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10253
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 03.07.19 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Да проедьте по складской ,полно их там по 4000 даже если она года 2-3 отработает, то это норм за эти деньги. К том у времени уже может и формат какой новый придумают,опять придётся новую покупать.

1. Стандарт вещания не может обходиться без процессора в приставке. За эти деньги там будет стоять либо совсем хлам и неликвид, либо производитель должен получить субсидию, либо ставить минимально рабочий проц и экономить на всем остальном. Как правило на корпусе, на дистанционке, которую сделает совсем убогой и хлипкой и на конденсаторах, вместо которых будет впаяно китайское дерьмо.
Ещё в качестве сюрприза можно экономить на предохранителе, китайских сборщиков не волнуют возможности пожара в вашей квартире, именно в дешманских поделках, колонках, увлажнителях, и прочей подобной дребедене часть деталей блока питания просто заменено перемычками на плате, или где можно тупо не распаяно. А зачем если кое как и так заработает.

2. А кто даст гарантию на купленное в ларьках базара?

3. Даже если это кое как начнет работать, а убогая дистанционка будет задумчиво переключать каналы, тюнер кое как сможет принять не все частоты, то от убогого меню и никакой надежности этой поделки вы никуда не денетесь, если конечно не сгорите в пожаре, то купите ещё две. :-)

Ну и наконец
4. В цивилизованных странах гражданам чаще всего обеспечивают право получать сигнал в разных форматах, а не создавать им проблемы. По этому пути пошла часть цивилизованных стран, где сильно зависят от избирателя и стараются его не злить лишний раз. В ряде стран просто организовали производство субсидируемое на достаточного качества компонентах собственных приставок внутри страны. И там это достаточно несущественная трата. Как будет при первобытно-общинных чиновниках можно было догадаться практически безошибочно. Деньги выделены, они исчезли, всё отрубили наплевав, идите ищите в ларьках по базарам хлам. :lol:
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