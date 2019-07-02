Серый волк В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10250

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 01:00 Цитата: Обликоморале: Пожарные не в счёт. Количество нашальников практически равно количеству работяг. Складывается устойчивое впечатление, что цистерна читать умеет лучше этих нашальников!



О! ДИЗЕЛЬ! Нам сюда! Паровоз тормози!





Есть правда другой вариант! Который несомненно должен приходить после феерических краж деревьев с улиц города.



"Всё уже украдено до нас" (копирайт приключения Ы)





А вместо солярки могла быть разлита жидкая эмульсия немного солярки с водой, по запаху ничем не отличима от солярки.

Немного другой вид дождик быстро уравняет.

Естественно проворачивать нуно такое дождавшись дождичка!









Естественно, что предположение сделано исключительнейшим образом после финдиперствовых краж деревьев в городе!

Теперь в иное мало кто поверит!





[Исправлено: Серый волк, 02.07.2019 - 22:01]