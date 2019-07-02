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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ elektron
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Не идёт, ни в какое сравнение не идёт. Шум, "снег", искажения,

Ну так аналог же устарел! :lol:
Я уже и не помню, когда тут на DVB-T перешли. Но первый плоский 46" казал значительно хуже "соньки" в 72см. 8-)
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так аналог же устарел!

Ну так а я о чём... На телецентрах уже задолбались передатчики аналоговые "лечить", да и нечем, уровень сигнала никакой...
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§ elektron
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
все дела, тюнер: аналоговый + цифровой + спутниковый, ща цифру как начнут вещать - а я во всеоружии

Ну так тарелку поставь и во всеоружии опять! :lol:
Если Дарига конечно не продолжит борьбу с "серыми" тарелками ;-)
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§ Victor Yang
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11659
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 02.07.19 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Аналог устарел давно и морально, и физически, вкладываться в обновление смысла нет.

По-моему, само телевидение уже устарело. Меня тоска берёт, когда телевизор включен.
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§ Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну так тарелку поставь

Стояла, уже года 2 как на ipTV перешёл :-)
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§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


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Сообщений: 6578
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Смотря какая модель... Если самая отстойная, то - да, можно и там брать, через 2 месяца милости просим на ремонт.

Покупал года два назад всем родственникам приставки для цифрового тв,тогда ещё по 5000тнг они были,работают по сей день ни одна не поломалась,сейчас то же самое по 4000 продают.
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§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Кстати, только вчера зондировал предложения в Костанае по известным магазинам электроники. Всё печально. З

Что вы искали?Приставку DVB-T2?
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§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6578
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.07.19 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну да отключили от аналога с первого, а сообщают второго! А чем аналоговое помешало? Можно же было бы параллельно вещать...

Честно говоря разницы нет какое оно там аналоговое, или цифровое,я вообще не знаю кто это смотрит.
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 01:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Что вы искали?Приставку DVB-T2?

Да.
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 917
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.07.19 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
работают по сей день ни одна не поломалась,сейчас то же самое

Модель можете назвать?
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