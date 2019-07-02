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§ NG.kz
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, сообщили на пресс-конференции по вопросу обслуживания экстренных больных, приему узких специалистов и выписыванию рецептов врачами поликлиник согласно новым правилам.
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§ maxsaf
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Ожидаем приезд 250 врачей

Откуда? Из соседних областей или из-за пределов РК?
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§ Обликоморале
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
из-за пределов РК?

Канешно.
у нас теперь будут работать иностранные спесиалисты.
Уже очереди за визами по посольствам Казахстана в ряде зарубежных стран выстроились.
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§ maxsaf
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так. Я не понял, а где мое приглашение? :lol:
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§ Обликоморале
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Фразу думаю сам вспомнишь. :lol:
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§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у нас теперь будут работать иностранные спесиалисты

Прием будут вести на английском?
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§ electro
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
electro


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 02.07.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вчитаться в заголовок, "250 врачей разных специальностей должны", но в реале, "не обязаны"
:-x
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§ alex_60
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Прием будут вести на английском


Местные переводчики будут.
Трехязычные.
Для тех кто не знает японского.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 20:59]
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§ Ваш земляк
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2067
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.19 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Трехязычные. Для тех кто не знает японского

Ой, я тут недавно ВатсАп у себя на телефоне чистил, так там ролик попался, как ведёт приём вот такой "специалист", врач-педиатр из Аркалыка. Это таких привезут?!
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§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
врач-педиатр из Аркалыка. Это таких привезут?!

Не понятно, то-ли с других областей, то-ли иностранцев. С других областей - не вариант, вроде там избытка тоже не наблюдается
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§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2128
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Иностранные врачи грубить не будут, но зп попросят выше, чем у местных. Начнутся недовольства, побьют иностранных врачей за какую-нибудь мелочь :-)
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§ elektron
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.19 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
но зп попросят выше


//Подъемные, которые будут выделены для прибывших в нашу область врачей, составят 135,6 млн бюджетных тенге и 100 млн привлеченных тенге. Кроме этого, мы заинтересовываем молодых специалистов тем, что оплачиваем им проживание в арендных квартирах в течение 2-3 лет.//

Правда что такое 100 млн. привлечённых тенге не понятно? :-x

Теперь сёла вообще без врачей останутся, все в город попруться.
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§ drakon
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Правда что такое 100 млн. привлечённых тенге не понятно? :-x

Это которые из Бизнеса - Выжмут. У них называется -
Социальная ответственность - Бизнеса... :lol: :oops:
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§ elektron
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3118
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.07.19 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Социальная ответственность - Бизнеса...

Ну это очень важная ответственность. :lol:

А если серьёзно, опять косяк. Вот как будут чувствовать себя врачи работающие в городе, некоторые может жизнь свою посвятившие, не смотря ни на что? Когда припрутся эти самые 250 челов с разных уголков и получат грубо говоря на халяву более 940 тыс. Да плюс плата за проживание на 2-3 года. Как бы к очередному оттоку грамотных специалистов, такой подход не привёл.

Условия на местах, с достойной зарплатой создавать нужно, а не привилегии "новеньким". Всё через одно место. Такие условия для сельской местности в пору, но не для города.

[Исправлено: elektron, 02.07.2019 - 19:55]
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