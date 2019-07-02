Цитата: Сыкымы:

Смотря какая модель... Если самая отстойная, то - да, можно и там брать, через 2 месяца милости просим на ремонт.

Покупал года два назад всем родственникам приставки для цифрового тв,тогда ещё по 5000тнг они были,работают по сей день ни одна не поломалась,сейчас то же самое по 4000 продают.