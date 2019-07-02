elektron Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3115

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:29 Ну да отключили от аналога с первого, а сообщают второго! А чем аналоговое помешало?

Можно же было бы параллельно вещать...



//В качестве преимуществ телевещания в цифровом формате Вахитов назвал, прежде всего, увеличение количества принимаемых телеканалов.//



Ну и кому нужно 5-ть хабаров?



//- Если раньше в районах можно было получить 2-3 канала, то сейчас их число увеличилось до 10-11, - пояснил он. – В Костанае и ближайшей местности теперь можно принимать 26 телеканалов. Улучшились качество изображения, а также звук.//



Да уж, на дворе 21-ый век, а ситуация хуже чем 30-ть лет назад.



И да исправьте: //Главный инженер Костанайского предприятия АО «Кахтелерадио» Анатолий ТЮТЮННИК