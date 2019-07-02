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≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
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§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6575
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зауре Байменова сообщила, что для 687 семей, получающих адресную государственную социальную поддержку и владеющих устаревшими моделями телевизоров, на приобретение приставок из областного бюджета выделили 7 млн 557 тыс тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35400?1562072344

7557000тнг делим на 687 семей ,получается по 11000 одна приставка,неплохо да?
На складской розница по 4000,то есть в принципе можно было даже не напрягаясь сэкономить 4809000,а если закупать такое количество оптом на том же сайте на котором колесо обозрения купили,то ещё миллиона 2 можно отнять.
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§ Обликоморале
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ну должны же хоть кто то из особо приближенных на марже заработать.
А ты вот так сразу взял и слил коррупционную схему. :lol:
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§ alex_60
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3790
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что же теперь делать?
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§ Гога
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда прокуратура смотрит ??
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§ drakon
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16681
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И что же теперь делать?

И кто же теперь виноват... :lol:
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


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Сообщений: 913
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
На складской розница по 4000

Смотря какая модель... Если самая отстойная, то - да, можно и там брать, через 2 месяца милости просим на ремонт.
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, только вчера зондировал предложения в Костанае по известным магазинам электроники. Всё печально. Заказал по интернету в одном, через час позвонили, сказали - нет в наличии, ошибочка вышла, на заказ из другого города будет через дней 7-8. Заказал в другом, пришло смс-уведомление, мол, приезжайте - забирайте. Приехал, прождал полчаса, оказалось, все три из трёх наличествующих лежат с пометкой "брак". В остальных магазинах недорогих тюнеров в наличии нет (в пределах 9-10 тысяч), только под заказ в течении 7-10 дней. С России послезавтра привезут из рук в руки. Мож, литл-бизнес замутить? :lol: 8-) :-o
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§ saba
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
saba


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 05.02.15
Отправлено: 02.07.19 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я покупал на Складской 5 шнуров для зарядки, начинал с 500 тенге закончил 1200, абсолютно все вышли из строя через 2 недели, пришлось, ну очень дорого в билайн центре купить, хорошо у меня не госзакуп и за мной не следят бдительные комментаторы из НГ, а то не миновать бы мне прокуратуры :-)
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* elektron
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.19 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да отключили от аналога с первого, а сообщают второго! :-o А чем аналоговое помешало?
Можно же было бы параллельно вещать... :-x

//В качестве преимуществ телевещания в цифровом формате Вахитов назвал, прежде всего, увеличение количества принимаемых телеканалов.//

Ну и кому нужно 5-ть хабаров?

//- Если раньше в районах можно было получить 2-3 канала, то сейчас их число увеличилось до 10-11, - пояснил он. – В Костанае и ближайшей местности теперь можно принимать 26 телеканалов. Улучшились качество изображения, а также звук.//

Да уж, на дворе 21-ый век, а ситуация хуже чем 30-ть лет назад.

И да исправьте: //Главный инженер Костанайского предприятия АО «Кахтелерадио» Анатолий ТЮТЮННИК
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§ Сыкымы
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 22:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Можно же было бы параллельно вещать...

Ну так и вещали, и предупреждали. Аналог устарел давно и морально, и физически, вкладываться в обновление смысла нет.
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§ Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну и кому нужно 5-ть хабаров?

Только 2 есть - собсно, Хабар и новостной Хабар-24.
http://www.otautv.kz/t2/#channels

[Исправлено: Сыкымы, 02.07.2019 - 22:43]
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* elektron
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3115
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 02.07.19 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Аналог устарел давно и морально

Да ну? на аналоговых телеках нормально идёт, да и на новых или с хорошим процессором ну или с не большой диагональю (где то до 32") тоже. И никому никаких приставок не нужно, было бы.Цитата:
Сыкымы:
Только 2 есть - собсно

Ну это было, а теперь то, столько каналов будет! ;-)
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§ Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да ну? на аналоговых телеках

Приёмники здесь при чём? Я о вещательном оборудовании.
А если о приёмниках - купил в 2012-м отличный телевизор (по тем временам), новейшая модель, все дела, тюнер: аналоговый + цифровой + спутниковый, ща цифру как начнут вещать - а я во всеоружии :-) наивный, сыкымы.... Тюнер цифровой поддерживает только стандарт DVB-T. А один рулевой махнул шашкой и сказал - нафиг нам DVB-T, мы ж в 30-ку луДших рвёмся, поэтому запускаем сразу DVB-T2!!! Вот так и стал мой телик аутсайдером, не понюхав "цифру" ни минуты. :lol:
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§ Сыкымы
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 913
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 23:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
на аналоговых телеках нормально идёт

Не идёт, ни в какое сравнение не идёт. Шум, "снег", искажения, рассинхронизация даже на уличную антенну (почти везде). "Цифра" идеально кажет даже на комнатную - "небо и земля" по сравнению с "аналогом".
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