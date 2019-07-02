NG.kz 250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:48 Об этом сегодня, 2 июля, сообщили на пресс-конференции по вопросу обслуживания экстренных больных, приему узких специалистов и выписыванию рецептов врачами поликлиник согласно новым правилам.

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