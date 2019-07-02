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§ NG.kz
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, сообщили на пресс-конференции по вопросу обслуживания экстренных больных, приему узких специалистов и выписыванию рецептов врачами поликлиник согласно новым правилам.
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§ maxsaf
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- Ожидаем приезд 250 врачей

Откуда? Из соседних областей или из-за пределов РК?
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§ Обликоморале
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
из-за пределов РК?

Канешно.
у нас теперь будут работать иностранные спесиалисты.
Уже очереди за визами по посольствам Казахстана в ряде зарубежных стран выстроились.
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§ maxsaf
Re: 250 врачей разных специальностей должны приехать в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так. Я не понял, а где мое приглашение? :lol:
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§ Обликоморале
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:


Фразу думаю сам вспомнишь. :lol:
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§ maxsaf
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2126
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
у нас теперь будут работать иностранные спесиалисты

Прием будут вести на английском?
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§ electro
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
electro


(Пользователи)
Сообщений: 21
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 02.07.19 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вчитаться в заголовок, "250 врачей разных специальностей должны", но в реале, "не обязаны"
:-x
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§ alex_60
250 врачей разных специальностей должны приехать в Костанайскую область в этом году
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3789
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 20:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Прием будут вести на английском


Местные переводчики будут.
Трехязычные.
Для тех кто не знает японского.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 20:59]
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