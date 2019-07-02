Добринцофф Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6575

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:04 Цитата: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35400?1562072344 Зауре Байменова сообщила, что для 687 семей, получающих адресную государственную социальную поддержку и владеющих устаревшими моделями телевизоров, на приобретение приставок из областного бюджета выделили 7 млн 557 тыс тенге. Источник:

7557000тнг делим на 687 семей ,получается по 11000 одна приставка,неплохо да?

На складской розница по 4000,то есть в принципе можно было даже не напрягаясь сэкономить 4809000,а если закупать такое количество оптом на том же сайте на котором колесо обозрения купили,то ещё миллиона 2 можно отнять.