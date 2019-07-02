/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36137
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщили руководитель управления внутренней политики акимата Костанайской области Зауре БАЙМЕНОВА и представители АО «Казтелерадио».
Читать новость

§ Добринцофф
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6575
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.07.19 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Зауре Байменова сообщила, что для 687 семей, получающих адресную государственную социальную поддержку и владеющих устаревшими моделями телевизоров, на приобретение приставок из областного бюджета выделили 7 млн 557 тыс тенге. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=35400?1562072344

7557000тнг делим на 687 семей ,получается по 11000 одна приставка,неплохо да?
На складской розница по 4000,то есть в принципе можно было даже не напрягаясь сэкономить 4809000,а если закупать такое количество оптом на том же сайте на котором колесо обозрения купили,то ещё миллиона 2 можно отнять.
Профайл

§ Обликоморале
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Ну должны же хоть кто то из особо приближенных на марже заработать.
А ты вот так сразу взял и слил коррупционную схему. :lol:
Профайл

§ alex_60
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3789
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что же теперь делать?
Профайл

§ Гога
Re: В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 978
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.07.19 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда прокуратура смотрит ??
Профайл

§ drakon
В 585 населенных пунктах Костанайской области с 1 июля работает только цифровое эфирное ТВ
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 20:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
И что же теперь делать?

И кто же теперь виноват... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 111
Пользователей: 2
Всего: 113

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх