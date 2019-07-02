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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 81 из 81«1...798081
Куратор темы: drakon
§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то строить будут

Што,што. Общагу для мигрантов. От этого грят вашу мамку постоянно и трясло. Навязали в ПАСЕ разнарядку.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Што,што. Общагу для мигрантов.

Ничего страшного. Прокормим.
Если нужно? И ваших 18 млн.- прокормим... :-P ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3789
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ничего страшного. Прокормим.


раз в месяц бесплатные билеты в бордель к еде.
или им два положено?
вам то по одному выдавили по приезде.
а может это как раз и бордель
для новых немцев из Африки строят.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 16:11]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
вам то по одному выдавили по приезде.

Да, по Одному. Я у них менял - на Сало... :lol: :-P :oops: ;-)
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.19 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У вас всё эскалация конфликта :lol:
Шо же вам не отдыхается летом.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3789
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, это франшиза в деревне.
В этой деревне летом хорошо,
пастухов нет. Тихо.
По утрам они не кукарекают.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 18:51]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 19:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
прокормим...

Мужик сказал-мужик сделал. Номер моего яндекс кошеля у тебя в личке.
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3964
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.07.19 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
. Номер моего яндекс кошеля у тебя в личке

На кукольный театр собираешь :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
кукольный театр

Это к ..., сама выберешь.
Там же ясно сказано - прокормится.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
прокормится.

Так и жизнь, на халяве - пройдёт.
Всё Инвесторов - ждёте?
Сами то работать - не пробовали?...
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6159
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Сливаешься?
А то я, да мы - 18 мульонов.
Когда до дело дошло, даже одному не можете оказать адресную помощь. :lol:
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Страница 81 из 81«1...798081
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