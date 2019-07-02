alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #1203





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3786

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:05 Цитата: drakon:

Ничего страшного. Прокормим.



раз в месяц бесплатные билеты в бордель к еде.

или им два положено?

вам то по одному выдавили по приезде.

а может это как раз и бордель

для новых немцев из Африки строят.



[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 16:11]