NG.kz В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:44 ЧП произошла 2 июля около 11 часов у гаражного общества "Дизель". Общество расположено на пересечении ул. Гагарина и Доненбаевой, недалеко от нового Дворца молодежи. В результате схода цистерны произошел разлив не менее 10 тонн солярки.

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