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§ NG.kz
На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для онлайн-трансляции
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счёт корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для пострадавших в Арыси поступило более 1,2 млрд тенге. А на складах гуманитарной помощи в Арыси установили веб-камеры, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.
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§ ZXC
Re: На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не удалось подключиться к камере. К обоим. Видать не для всех.
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§ maxsaf
На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для онлайн-трансляции
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:

Она поди все равно снимает телевизор с записью :-)
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§ Kairat stayer
Re: На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё нормально, функционируют камеры.
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§ ZXC
Re: На складах гуманитарной помощи в Арыси установили камеры для...
ZXC


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 29.10.18
Отправлено: 02.07.19 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь заработало
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