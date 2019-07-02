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§ NG.kz
Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи в регионах Казахстана
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо заключать соцконтракты и уменьшать количество получателей социальной помощи. Об этом на заседании правительства сказал министр труда и социальной защиты РК Бердибек Сапарбаев.
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* drakon
Re: Акиматы попросили уменьшать количество получателей соцпомощи...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16675
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не Министр, но об этом уже
давно - говорю. Дайте людям-
работу, и не надо им платить,
соц.помощь. А так ваще - министр,
умный почти, как Я... :lol: :oops: :-P
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