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≡ В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧП произошла 2 июля около 11 часов у гаражного общества "Дизель". Общество расположено на пересечении ул. Гагарина и Доненбаевой, недалеко от нового Дворца молодежи. В результате схода цистерны произошел разлив не менее 10 тонн солярки.
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§ Елена Элерт
Re: В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны...
Елена Элерт


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Сообщений: 2
Регистрация: 29.06.19
Отправлено: 02.07.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость вроде проходная, но вчитываясь ужас берет что бы было загорись эти 10 тонн топлива :-(
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§ zloy kyrgyz
Re: В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны...
zloy kyrgyz


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Сообщений: 14
Регистрация: 27.06.19
Отправлено: 02.07.19 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожарники молодцы, все вопросы к железнодорожникам, благо дождик с утра был,повезло так сказать
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* drakon
Re: В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16675
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 15:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

По данным директора филиала АО "Грузовые перевозки" КТЖ Вячеслава МИРОНОВА, ветка принадлежит не железной дороге, а частному предприятию

Цитата:
zloy kyrgyz:
все вопросы к железнодорожникам,

Все вопросы к частному Предприятию... :lol: :oops:
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§ Обликоморале
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6153
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.07.19 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обратите внимание на фото. Пожарные не в счёт. Количество нашальников практически равно количеству работяг.

[Исправлено: Обликоморале, 02.07.2019 - 15:44]
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* drakon
В Костанае ликвидируют последствия схода с рельсов цистерны с соляркой
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16675
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.07.19 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Количество нашальников практически равно количеству работяг.

Это они разбираются - кому ветка ЖД, принадлежит... :lol: :-o :oops:
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