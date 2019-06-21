/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36135
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
Читать новость

§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не пойму, неужели создатели этих болашаков и подобных нишей
не понимают, что они просто гонят казахскую молодежь из страны.
возвращаются единицы, да и то потом часть в тюрьму садят
как видим. посидев в министерствах и подобных.не выдерживают соблазнов
коррупции.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 12:02]
Профайл

§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
если есть требуемые знания дети поступают

Ну во-первых, требования разные, во-вторых одних только знаний маловато будет, и вы это тоже прекрасно знаете.
Профайл

§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вот возьмёт и устроит по этому поводу небольшую заварушку с кучкой своих сторонников. Выдвинет конкретные требования.


Будет привлечён к ответственности, в посте за №55 ранее отметил, что в соцсетях много героев-провокаторов развелось, выше отметил, что он заметку написал высказал своё мнение.
Профайл

§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
сидишь,пишешь на сайте газеты своего города. все пишут понятными буквами.

И мне нравилось, пока количество мест, где пишут понятными буквами, не начало стремительно сокращаться. :-)
Профайл

§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну во-первых, требования разные,


В основном на общих основаниях поступают, при этом, топовые ВУЗ участвуют в различных мировых рейтингах, один из важных критериев количество иностранных студентов, обычно бывает 5-7%, более 10% для них-отлично.
Профайл

§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
тенденцию (сравнительно устойчивое направление развития определенного явления) способны заметить? Во что перерастают тенденции?


судя по частому упоминанию 95-5, не только замечает.
Профайл

§ alex_60
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3785
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области русских больше чем казахов.
несмотря на массовый исход. вследствии политики властей
и националистов.
а с украинцами,немцами и татарами и подавно. это радует.
в Казахстане русских сейчас 3 553 232 человека.
8 тысяч в квартал, 32000 в год (условно русских)
значит последний русский уедет через 111 лет.
при таких темпах.
если принять рождаемость=смертности.

[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 13:25]
Профайл

§ таноми52
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 775
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в Казахстане русских сейчас 3 553 232 человека. 8 тысяч в квартал, 32000 в год (условно русских) значит последний русский уедет через 111 лет. при таких темпах.


Ну, темпы не навечно. Если Россия продолжит упрощать процедуры принятия гражданства,переселения соотечественнико, то поток увеличится. Он ещё и возможностями посольства ограничен
Профайл
Ответить 
Страница 6 из 6«1...456
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 145
Пользователей: 1
Всего: 146

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх