alex_60 За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек #75





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3784

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:01 не пойму, неужели создатели этих болашаков и подобных нишей

не понимают, что они просто гонят казахскую молодежь из страны.

возвращаются единицы, да и то потом часть в тюрьму садят

как видим. посидев в министерствах и подобных.не выдерживают соблазнов

коррупции.



[Исправлено: alex_60, 02.07.2019 - 12:02]