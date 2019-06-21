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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.06.19 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На Украине действительно пока большинство населения русскоговорящие, но принято решение поэтапно закрывать школы национальных меньшинств на венгерском, польском и русском языках

А теперь вопрос - а разве запрет русского языка не был одной из причин возникновения Гражданской войны на Украине?! Или кнопочка снова отжата? А как там мадьяры восприняли запрет обучения а венгерском, напомнить?!
ПыСы. Иногда лучше жевать, чем говорить. В нашем случае писать...
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.06.19 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Спасибо, у неё есть желание обучаться после окончания школы именно на английском языке.

А что, в Казахстане, провозгласившем курс на трёхязычие, на английском не обучают?! И куда девается патриотизм, когда дела касаются ебя лично или твоих родных...
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А теперь вопрос - а разве запрет русского языка не был одной из причин возникновения Гражданской войны на Украине?!


Какая гражданская война, мировое сообщество просто так санкции наложила и далее ужесточает?Цитата:
Ваш земляк:
А что, в Казахстане, провозгласившем курс на трёхязычие, на английском не обучают?! И куда девается патриотизм, когда дела касаются ебя лично или твоих родных...


Обучают отметил-же 2, указанные все ВУЗ рассматриваются для продолжения учёбы обучающие на английском языке, в том числе стратегических партнёров.
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§ maxsaf
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
у неё есть желание обучаться после окончания школы именно на английском языке

Не удивительно. На русском - не патриотично. На казахском - без коментариев. Мой сын и школу закончил на английском, с отличием, с многочисленными наградами, в том числе по литературному английскому, и по английскому для ВУЗов. Дальше - универ, биохимия и медицина, само собой, на английском. А в КЗ мне кажется он ни в болашак бы не попал, ни в Финляндию, обсудить климат с президентом. По понятным причинам :-)
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§ Ваш земляк
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.19 - 01:01
Комментарий удален модератором.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не удивительно. На русском - не патриотично. На казахском - без коментариев.

Цитата:
maxsaf:

При чём тут "Болашақ", речь выше шла за Иннополис Университет, туда поступают на конкурсной основе на общих основаниях для получения гранта на бесплатное обучение. Конкурсный отбор проходит в два этапа, заочный и очный.Да обучение там проходит на английском языке, преподаёт 81 научно-педагогический сотрудник из 22 стран с опытом работы в ведущих компаниях мировой ИТ-индустрии.

Не обязательно за рубежом по программе "Болашақ" обучаться, можно напрямую в ВУЗ сдавать требуемые документы и участвовать в конкурсном отборе, лучших-же приглашают. В текущем году выпускница НИШ г.Шымкент получила приглашение из 20 университетов мира, в том числе из Франции, США, Канады, Южной Кореи и Швейцарии. Рассматривает для обучения как один из вариантов Hult International Business School в Бостоне (США). Ранее набрала 1580 баллов из 1600 во время теста SAT Reasoning, а показатель IELTS у нее 7,5 из 9.
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§ таноми52
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А в КЗ мне кажется он ни в болашак бы не попал, ни в Финляндию, обсудить климат с президентом.


Ну, Асхат КАСЕНГАЛИ же требует :"Уже сейчас власти должны сначала решать социальные проблемы титульной нации..."
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, Асхат КАСЕНГАЛИ же требует


Кто он такой? Высказывать много-чего можно, это его личное мнение. Недавно В.Соловьёв на канале "Россия - 1", предложил долбануть по американской биологической станции расположенной в г.Алматы, для её ликвидации.
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Ну я так и понял. К счастью, вовремя. :-)
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
туда поступают на конкурсной основе на общих основаниях

Финляндия тоже была на конкурсной основе, или по желанию?
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§ maxsaf
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2123
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В текущем году выпускница НИШ г.Шымкент получила приглашение из 20 университетов мира

Рад за нее тоже, но больше хочется радоваться за собственных детей
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§ alex_60
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3784
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне нравится тут жить.
родной воздух, знакомые,родственники.
мир посмотреть поездить никто не мешает.
сидишь,пишешь на сайте газеты своего города.
все пишут понятными буквами.
обсуждают что и как .
чего еще желать.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Финляндия тоже была на конкурсной основе, или по желанию?


На конкурсной основе, там тоже конкурс выиграла чтобы представлять Азию. За круглым столом в период встречи с президентом участвовали 6 школьников, представляющие континенты, соответственно без Антарктиды.
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 993
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Рад за нее тоже, но больше хочется радоваться за собственных детей


А кто запрещает, всё на конкурсной основе, если есть требуемые знания дети поступают, нет не поступают, вы-же лучше других это знаете.
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§ таноми52
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 774
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.07.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
таноми52: Ну, Асхат КАСЕНГАЛИ же требует

Кто он такой?


А вот не скажите! Он и подобные ему, активно-агрессивные представители национал-патриотов. Вот возьмёт и устроит по этому поводу небольшую заварушку с кучкой своих сторонников. Выдвинет конкретные требования. И власть, которая в последнее время очень "внимательна" к нуждам митингующих (ипотеки, квартиры и помощь остро нуждающимся...) и которая закрывает глаза на негласную дискриминацию русского языка и др. (хотя бы игнорирование надписей на русском на уличных табличках, тотальное переименование исторических русских поселений) тут же охотно бросится выполнять эти требования.
Вы, Кайрат, тенденцию (сравнительно устойчивое направление развития определенного явления) способны заметить?
Во что перерастают тенденции?
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