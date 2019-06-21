Цитата: maxsaf:

Не удивительно. На русском - не патриотично. На казахском - без коментариев.

Цитата: maxsaf:



При чём тут "Болашақ", речь выше шла за Иннополис Университет, туда поступают на конкурсной основе на общих основаниях для получения гранта на бесплатное обучение. Конкурсный отбор проходит в два этапа, заочный и очный.Да обучение там проходит на английском языке, преподаёт 81 научно-педагогический сотрудник из 22 стран с опытом работы в ведущих компаниях мировой ИТ-индустрии.



Не обязательно за рубежом по программе "Болашақ" обучаться, можно напрямую в ВУЗ сдавать требуемые документы и участвовать в конкурсном отборе, лучших-же приглашают. В текущем году выпускница НИШ г.Шымкент получила приглашение из 20 университетов мира, в том числе из Франции, США, Канады, Южной Кореи и Швейцарии. Рассматривает для обучения как один из вариантов Hult International Business School в Бостоне (США). Ранее набрала 1580 баллов из 1600 во время теста SAT Reasoning, а показатель IELTS у нее 7,5 из 9.