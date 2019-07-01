Цитата: Rexyn:

Когда вы берете ссылку с хостинга, проверяйте, чтобы это была прямая ссылка на картинку. Т.е. в конце ссылки ".jpg". Иногда на хостингах ссылка без такого окончания, тогда она отображается на форуме ссылкой. И вставлять через кнопку "Тег [img]..."

#186 в теме "жизнь на обратной стороне земли" картинка не отображается, хотя заканчивается на jpg, и при нажатии открывается. ЧЯДНТ?