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§ maxsaf
Ваши вопросы редакции и сообществу
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2117
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Когда вы берете ссылку с хостинга, проверяйте, чтобы это была прямая ссылка на картинку. Т.е. в конце ссылки ".jpg". Иногда на хостингах ссылка без такого окончания, тогда она отображается на форуме ссылкой. И вставлять через кнопку "Тег [img]..."

#186 в теме "жизнь на обратной стороне земли" картинка не отображается, хотя заканчивается на jpg, и при нажатии открывается. ЧЯДНТ?
Профайл

§ Ваш земляк
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.19 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Да у нас места на хостинге не хватит

А как же Оцифрованный заваливал своим шлаком?Может, он знал какой-то секрет?! Я вот тоже сколько не пробовал, не получалось картинку вставить.
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