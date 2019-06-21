Ваш земляк:

А теперь вопрос - а разве запрет русского языка не был одной из причин возникновения Гражданской войны на Украине?!

Ваш земляк:

А что, в Казахстане, провозгласившем курс на трёхязычие, на английском не обучают?! И куда девается патриотизм, когда дела касаются ебя лично или твоих родных...