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§ NG.kz
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.06.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из Казахстана уезжают преимущественно городские жители трудоспособного возраста. За три месяца из Казахстана выехали 8 тысяч человек, а приехали - лишь чуть более 3 тысяч.
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.06.19 - 02:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
На Украине действительно пока большинство населения русскоговорящие, но принято решение поэтапно закрывать школы национальных меньшинств на венгерском, польском и русском языках

А теперь вопрос - а разве запрет русского языка не был одной из причин возникновения Гражданской войны на Украине?! Или кнопочка снова отжата? А как там мадьяры восприняли запрет обучения а венгерском, напомнить?!
ПыСы. Иногда лучше жевать, чем говорить. В нашем случае писать...
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§ Ваш земляк
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.06.19 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Спасибо, у неё есть желание обучаться после окончания школы именно на английском языке.

А что, в Казахстане, провозгласившем курс на трёхязычие, на английском не обучают?! И куда девается патриотизм, когда дела касаются ебя лично или твоих родных...
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§ Kairat stayer
За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 986
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 27.06.19 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
А теперь вопрос - а разве запрет русского языка не был одной из причин возникновения Гражданской войны на Украине?!


Какая гражданская война, мировое сообщество просто так санкции наложила и далее ужесточает?Цитата:
Ваш земляк:
А что, в Казахстане, провозгласившем курс на трёхязычие, на английском не обучают?! И куда девается патриотизм, когда дела касаются ебя лично или твоих родных...


Обучают отметил-же 2, указанные все ВУЗ рассматриваются для продолжения учёбы обучающие на английском языке, в том числе стратегических партнёров.
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§ maxsaf
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2117
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.07.19 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
у неё есть желание обучаться после окончания школы именно на английском языке

Не удивительно. На русском - не патриотично. На казахском - без коментариев. Мой сын и школу закончил на английском, с отличием, с многочисленными наградами, в том числе по литературному английскому, и по английскому для ВУЗов. Дальше - универ, биохимия и медицина, само собой, на английском. А в КЗ мне кажется он ни в болашак бы не попал, ни в Финляндию, обсудить климат с президентом. По понятным причинам :-)
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§ Ваш земляк
Re: За три месяца Казахстан покинули более 8 тысяч человек
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2066
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 02.07.19 - 01:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
По понятным причинам

Разрез глаз не тот?!
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