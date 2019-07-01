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§ NG.kz
Горел мусор на территории обувной фабрики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жуткий черный дым и вонь, которая была слышна даже в центре Костаная - все это последствия пожара, который случился на территории бывшего предприятия, сообщил нам читатель Вячеслав.
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§ Серый волк
Re: Горел мусор на территории обувной фабрики
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10249
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 01.07.19 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Минус ещё одна фабрика к длинному списку разворованного и раграбленного.

В Астанасултане сейчас попы надрывают во всем мире подкупая сми и блогеров, чтоб писали о необыкновенном росте благосостояния и промышленности. :lol:

А тут чёрным дымом из центра города от руин по белым лацканам парадного мундира! :lol:
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§ андрей 117
Re: Горел мусор на территории обувной фабрики
андрей 117


(Пользователи)
Сообщений: 29
Регистрация: 19.05.17
Отправлено: 01.07.19 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
наверно подошву модельного ряда 80-ых сжигали.остатки былой роскоши. :-x
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