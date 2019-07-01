Цитата: drakon:

Не помню, в каком году, но после 1982 года в Алма - Ате, сгорел Аэропорт.

Это было почти сорок лет назад.

Сейчас в ресторанах блюда на стол подают с подогревом на огне. И что делать? Огонь ведь.

А уж над этими жаровнями на кухне всякие вытяжки стоят. И кухни ни из дерева сделаны. Надеюсь.