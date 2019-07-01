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§ NG.kz
Кредиты социально уязвимых слоёв населения погасят до 1 сентября – проект постановления
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство труда и социальной защиты населения РК опубликовало для публичного обсуждения проект правил использования средств, выделенных на снижение долговой нагрузки. В документе представлен порядок использования средств.
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§ alex_60
Re: Кредиты социально уязвимых слоёв населения погасят до 1...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Если задолженность будет погашена до перечисления средств Фондом проблемных кредитов, деньги вернут бывшему должнику,//

коммунизм гуляет по степи.
от каждого по способностям, каждому по потребностям.
принудительно деньги будут засовывать в карманы тем,
у которых уже долгов не будет. и попробуй только отказаться.
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§ Азамат Лисов
Re: Кредиты социально уязвимых слоёв населения погасят до 1...
Азамат Лисов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 97
Регистрация: 02.05.12
Отправлено: 01.07.19 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может я ужасный писсимист но у меня такое чувство что большая часть от 105 млрд осядет в других карманах. Я просто с рождения живу в этой стране и не верю в отсутствие корысти. ..
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