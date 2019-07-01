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≡ Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 36132
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае эвакуированы посетители торгово-развлекательного центра, сообщают "НГ" очевидцы. На видео, которое прислали читатели видно, что на месте происшествия присутствуют несколько пожарных расчетов и полиция. Новость будет дополняться.
Читать новость>>

§ alex_60
Re: Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работают...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо было микрорайон весь эвакуировать.
Масло же пригорело.
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§ drakon
Re: Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16670
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.19 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Масло же пригорело.

Алекс, ничего смешного - не вижу.
Не помню, в каком году, но после
1982 года в Алма - Ате, сгорел
Аэропорт. Виновной была - признана,
повар ресторана, которая готовила-
цыплят-табака и тоже масло загорелось.
Она была осуждена на 8 лет лишения... :-o :-P
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§ alex_60
Из-за задымления в ТРЦ "Костанай Плаза" работали пожарные, скорая и полиция
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3781
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.07.19 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Не помню, в каком году, но после 1982 года в Алма - Ате, сгорел Аэропорт.

Это было почти сорок лет назад.
Сейчас в ресторанах блюда на стол подают с подогревом на огне. И что делать? Огонь ведь.
А уж над этими жаровнями на кухне всякие вытяжки стоят. И кухни ни из дерева сделаны. Надеюсь.
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