Цитата: Обликоморале:

Да там, как мне рассказывали знакомые оттуда, скопилось столько разных проблем, что поднеси спичку в любой момент полыхнет

Там всегда полно проблем было полно. В 89-ом крайними оказались кавказцы, потом нефтяники из-за зарплат взбунтовались, даже стрелять пришлось. Но Власть не сделала выводов и, как говорил незабвенный Виктор Степанович:" Никогда такого не было и вот опять!"