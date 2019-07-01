Сталкер Re: Отстреляны за три дня до старта #1





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 01.07.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:44 История с этим технадзором типичный пример действительности: раньше неугодных отстреливали в прямом смысле, сейчас же решают "вопросы" цивилизованно, руками суда (можно посадить, потом можно прессануть; а можно как в этом случае - признать недобросовестным участником госзакупок). Весь бред ситуации в том, что заказчик (отдел строительства акимата Денисовского района), объединив усилия с подрядчиком, обратились в суд 4 сентября 2018 года, когда на площадке только шли подготовительные работы и завозились лишь материалы, начали доставлять спецтехнику. Причина обращения в суд: эксперт технадзора не присутствует на месте ежедневно. Парадокс в том, что до 6 сентября 2018 года (до начала самих работ), на площадке были всего лишь пять разнарабочих. По логике заказчика и суда, к ним полагался ещё и целый эксперт технадзора?.. Почему заказчик не принимал меры к подрядчику по нарушениям? Почему подписались акты выполненных работ без их фактического выполнения? Не для того ли, чтобы незаконно денюжки из бюджета получить? А назойливый технадзор всё мешает и мешает: это не так, и то не то... Надо убрать - убрали. Пацаны решают. Может допустить крамолу и предположить, что заказчик и подрядчик в таком случае в сговоре? А суд? А что суд? Там тоже люди, со своими человеческими слабостями...