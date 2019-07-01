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§ NG.kz
Отстреляны за три дня до старта
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 36130
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно по видео-конференц-связи о своей проблеме директор ТОО «Надежда С» Владимир СЕМЕНОВ рассказал советнику председателя Верховного суда РК. Предприниматель считает, что в его споре с заказчиком услуг костанайские суды предпочли вообще не разбираться. Дело действительно парадоксальное.
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§ Сталкер
Re: Отстреляны за три дня до старта
Сталкер


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 01.07.19 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История с этим технадзором типичный пример действительности: раньше неугодных отстреливали в прямом смысле, сейчас же решают "вопросы" цивилизованно, руками суда (можно посадить, потом можно прессануть; а можно как в этом случае - признать недобросовестным участником госзакупок). Весь бред ситуации в том, что заказчик (отдел строительства акимата Денисовского района), объединив усилия с подрядчиком, обратились в суд 4 сентября 2018 года, когда на площадке только шли подготовительные работы и завозились лишь материалы, начали доставлять спецтехнику. Причина обращения в суд: эксперт технадзора не присутствует на месте ежедневно. Парадокс в том, что до 6 сентября 2018 года (до начала самих работ), на площадке были всего лишь пять разнарабочих. По логике заказчика и суда, к ним полагался ещё и целый эксперт технадзора?.. Почему заказчик не принимал меры к подрядчику по нарушениям? Почему подписались акты выполненных работ без их фактического выполнения? Не для того ли, чтобы незаконно денюжки из бюджета получить? А назойливый технадзор всё мешает и мешает: это не так, и то не то... Надо убрать - убрали. Пацаны решают. Может допустить крамолу и предположить, что заказчик и подрядчик в таком случае в сговоре? А суд? А что суд? Там тоже люди, со своими человеческими слабостями...
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§ drakon
Re: Отстреляны за три дня до старта
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 16668
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.07.19 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Там тоже люди, со своими человеческими слабостями...

К деньгам, большим - деньгам... :lol: :oops:
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